Москвич утонул в бассейне фитнес-клуба «СССР»

В Москве 26-летний мужчина утонул в бассейне фитнес-клуба и умер. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Тело утонувшего мужчины в бассейне никто не заметил. Оно пролежало в воде около часа. Инструктор, которая должна была наблюдать за обстановкой в бассейне, предположительно, в это время проводила индивидуальное занятие с ребенком. А бассейн для взрослых в это время оставался без присмотра.

Молодой человек скончался в фитнес-клубе «СССР», который расположен на улице Михайловский проезд. Столичная прокуратура начала проверку по факту гибели мужчины.

Ранее в апреле в Москве в бассейне утонул 65-летний мужчина. Пенсионер ушел под воду и не выплыл. Это произошло в фитнес-клубе в бизнес-центре «Каланчевская Plaza». А в марте в другом спортивном заведении на Ленинградском проспекте утонула 50-летняя женщина.

Ранее в июне в Москве во время тренировки с чемпионом России по бадминтону умер 50-летний мужчина. После нескольких партий они сели передохнуть, после этого мужчине стало плохо. Ему вызвали скорую, но приехавшие врачи лишь констатировали смерть.