Москвич упал с окна многоэтажки и выжил

В Москве человек выпал из многоэтажки на Коровинском шоссе, 10 и выжил, сообщил источник «360» в экстренных службах. По словам очевидца, после падения молодой человек был в сознании и разговаривал.

Скорую помощь вызвали на Коровинское шоссе, 10. Звонивший сообщил, что человек упал с высоты. Спустя три-четыре минуты врачи прибыли на место и обнаружили, что он жив.

«Я прибежал, человек уже лежал. Никто даже не видел, как он упал. Он был в сознании, разговаривал, дышал», — рассказал очевидец.

По его словам, парню предположительно 25 лет. О происшествии он узнал от коллеги и сразу пришел на место.