Происшествия 22 февраля 2024, 12:31 Москвич украл из супермаркета 60 дезодорантов перед 23 февраля Росгвардия задержала в Москве похитителя 60 антиперспирантов из супермаркета Фото: скриншот видео ГУ Росгвардии

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Сотрудники Росгвардии Москвы отметили рост краж традиционных подарков на 23 февраля — дезодорантов и носков — из столичных супермаркетов перед Днем защитника Отечества. Так, им удалось задержать магазинного вора с 60 антиперспирантами, рассказали в пресс-службе ведомства.

Одного из похитителей поймали на севере столицы. Им оказался 20-летний москвич. Молодой человек украл 60 антиперспирантов из сетевого магазина и попытался скрыться, но его остановили сотрудники Росгвардии. Мужчина заявил, что планировал перепродать украденный товар. Свою вину он признал.

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Другого злоумышленника задержали в Новой Москве при попытке вынести из супермаркета дезодорант и носки. Скрыться 26-летнему мужчине не удалось.

Ранее охранники магазина в Москве потребовали у пенсионерки 50 тысяч рублей за неоплаченную колбасу. Женщина извинилась и предложила оплатить забытый деликатес на месте, но секьюрити настаивали на уплате штрафа в десятикратном размере.