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    15 июля 2021, 19:48

    Москвич угодил в больницу после удара молнией

    Александра Ломейко, Алла Морген

    Гроза, обрушившаяся на Москву днем 15 июля, повлекла за собой несчастные случаи. На севере столицы мужчину госпитализировали после удара молнией, рассказал «360» источник в экстренных службах.

    Электрическим разрядом 67-летнего жителя столицы поразило в парке Петра Алексеева, недалеко от станций метро «Водный стадион» и «Коптево».

    Прибывшие по вызову медики заподозрили у пожилого мужчины пневмоторакс и выявили нарушение сердечного ритма.

    Пострадавшего увезли в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

    Ливневые грозы с градом прошли в московском регионе днем 15 июля. В столице ветер был настолько сильным, что валил деревья — их упало около 20 штук. Из-за мощного дождя аэропорт Шереметьево оказался затоплен: самолеты не могли зайти на посадку.