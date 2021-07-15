Москвич угодил в больницу после удара молнией

Гроза, обрушившаяся на Москву днем 15 июля, повлекла за собой несчастные случаи. На севере столицы мужчину госпитализировали после удара молнией, рассказал «360» источник в экстренных службах.

Электрическим разрядом 67-летнего жителя столицы поразило в парке Петра Алексеева, недалеко от станций метро «Водный стадион» и «Коптево».

Прибывшие по вызову медики заподозрили у пожилого мужчины пневмоторакс и выявили нарушение сердечного ритма.

Пострадавшего увезли в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Ливневые грозы с градом прошли в московском регионе днем 15 июля. В столице ветер был настолько сильным, что валил деревья — их упало около 20 штук. Из-за мощного дождя аэропорт Шереметьево оказался затоплен: самолеты не могли зайти на посадку.