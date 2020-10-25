Москвич целился в собак, а выстрелил себе в руку

Москвич случайно выстрелил в себе в руку. А вообще он целился в собак, которые напали на него. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина гулял со своей собакой в Москве, когда на него напали четыре дворняжки. Молодой человек, которому 29 лет, хотел выстрелить в них из пневматического пистолета. Однако его собака дернулась, поэтому пуля попала ему в левое предплечье.

О состоянии здоровья пострадавшего пока ничего не известно.

Ранее догхантеры, две девушки, раскидали яд прямо на территории частных домов в Одинцовском городском округе. От этого в мучениях погибли две собаки.