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    02 марта 2022, 18:42

    Москвич торговал украденным у дальнобойщиков топливом на Урале

    Полина Гребенщикова

    Суд в Свердловской области вынес приговор мужчине, который похищал у дальнобойщиков топливные карты и спекулировал топливом. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

    Следствие постановило, что, путешествуя автостопом, 25-летний москвич воровал у водителей топливные карты, потом покупал на них топливо, которое перепродавал другим дальнобойщикам. Он успел похитить карты на сумму 700 тысяч рублей.

    Суд приговорил молодого человека к трем годам колонии общего режима.