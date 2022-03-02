Москвич торговал украденным у дальнобойщиков топливом на Урале

Суд в Свердловской области вынес приговор мужчине, который похищал у дальнобойщиков топливные карты и спекулировал топливом. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Следствие постановило, что, путешествуя автостопом, 25-летний москвич воровал у водителей топливные карты, потом покупал на них топливо, которое перепродавал другим дальнобойщикам. Он успел похитить карты на сумму 700 тысяч рублей.

Суд приговорил молодого человека к трем годам колонии общего режима.