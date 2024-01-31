Происшествия 31 января 2024, 16:44 Москвич сообщил о нападении с ножом, чтобы к нему приехала скорая Baza: москвич сообщил в полицию о нападении с ножом, чтобы к нему прибыла скорая РИА «Новости»

Читать 360tv в

Житель Шокальского проезда в Москве, страдая от острой зубной боли и высокой температуры, 12 раз звонил в скорую, однако на его вызов никто не приезжал. Тогда он позвонил в полицию и заявил о том, что на него напали с ножом, сообщил Telegram-канал Baza.

На вызов оперативно прибыли карета скорой помощи и сотрудники полиции. По приезду выяснилось, что заявленных травм у мужчины нет.

Реклама

Москвич действительно испытывал сильное недомогание и был в подавленном состоянии из-за зубной боли и температуры. Мужчина признался, что проигнорированные многочисленные звонки в медицинские службы вынудили его прибегнуть к экстренной мере, чтобы быстрее получить помощь. Врачи скорой дали мужчине обезболивающее и направили к стоматологу.

Однако полицейские могут его оштрафовать и даже возбудить уголовное дело за заведомо ложное сообщение о преступлении.

Ранее другой москвич решил припугнуть сына из-за несделанных уроков и вызвал полицию. Диспетчеру он заявил, что мальчик угрожает ему ножом.