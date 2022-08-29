29 августа 2022, 20:16
Москвич случайно выловил авиабомбу на набережной Академика Туполева — источник
Источник «360»: москвич случайно выловил авиабомбу на набережной Академика Туполева
Подозрительный предмет, похожий на авиабомбу, выловили из реки на набережной Академика Туполева в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. Неожиданную находку сделал местный житель, кидавший в воду поисковый магнит.
С какой целью мужчина проводил поисковую операцию с магнитом на набережной, пока не известно. Но результаты поиска для него стали более чем неожиданными: он достал со дна нечто, похожее на старую авиабомбу, добавил источник.
После этого мужчина обратился в правоохранительные органы. Все подробности уточняются. Официального подтверждения этих данных пока нет.
Движение по набережной полностью перекрыли.