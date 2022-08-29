Подозрительный предмет, похожий на авиабомбу, выловили из реки на набережной Академика Туполева в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. Неожиданную находку сделал местный житель, кидавший в воду поисковый магнит.

С какой целью мужчина проводил поисковую операцию с магнитом на набережной, пока не известно. Но результаты поиска для него стали более чем неожиданными: он достал со дна нечто, похожее на старую авиабомбу, добавил источник.

После этого мужчина обратился в правоохранительные органы. Все подробности уточняются. Официального подтверждения этих данных пока нет.

Движение по набережной полностью перекрыли.