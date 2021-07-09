Москвич с ножом напал на прохожих в Екатеринбурге

Мужчина с ножом порезал прохожего у метро «Чкаловская» в Екатеринбурге и избил рабочего со стройки неподалеку. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Про данным главы пресс-службы ведомства, к полицейскому, который находился у станции метро, обратились несколько человек с жалобами на неадекватного мужчину. Он пырнул ножом одного человека и побил строителя, который работает недалеко от места происшествия. Пострадавших с различными травмами отвезли в больницу — их жизням ничто не угрожает.

Агрессивного мужчину задержали. Правоохранители выяснили, что с законом у него раньше проблем не было, а вот с психическим здоровьем — непорядок. Он состоит на учете в клинике.

В полиции уточнили, что задержанный зарегистрирован в Москве, но сейчас живет в Екатеринбурге в общежитии. Информации о причине его поступка нет.