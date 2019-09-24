Москвич решил не оплачивать счет на 107 тысяч рублей и сочинил историю о вымогательстве
Посетитель ресторана в Москве решил не оплачивать счет в 107 тысяч рублей, поэтому придумал историю с вымогательством. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».
К правоохранителям 23 сентября обратился мужчина. Он рассказал, что его коллегу удерживают в ресторане партнеры по работе. По словам заявителя, его приятелю угрожают расправой и требуют около 100 000 рублей за его освобождение.
Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, в ресторан на улице Ильенко, сообщил сайт «Мир 24». Они выяснили, что 30-летний москвич обманул коллегу. Молодой человек просто не оплатил счет в ресторане на сумму 107 000 рублей.