28 ноября 2023, 12:39
Москвич распылил в лицо пассажиру метро перцовый баллончик
Москвич распылил перцовый баллончик на станции метро «Улица Дмитриевского»
В московском метро на станции «Улица Дмитриевского» ранее судимый мужчина распылил содержимое перцового баллончика в лицо пассажира. Причина произошедшего выясняется, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным ведомства, конфликт между двумя мужчинами начался в электропоезде. Словесная перепалка переросла в применение перцовки. Злоумышленник вышел из вагона вместе с оппонентом, оббежал его, развернулся и брызнул веществом в лицо пострадавшему. Второму потребовалась медицинская помощь.
Реклама
Прокуратура московского метрополитена взяла на контроль привлечение к ответственности нападавшего по статье о побоях.
В начале ноября в московском метрополитене произошел еще один конфликт. Молодой мужчина набросился на пенсионера с кулаками после словесной перепалки.
Драки
Прокуратура РФ
Метро
Москва 2023
Реклама
Реклама