Происшествия 28 ноября 2023, 12:39 Москвич распылил в лицо пассажиру метро перцовый баллончик Москвич распылил перцовый баллончик на станции метро «Улица Дмитриевского»

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В московском метро на станции «Улица Дмитриевского» ранее судимый мужчина распылил содержимое перцового баллончика в лицо пассажира. Причина произошедшего выясняется, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, конфликт между двумя мужчинами начался в электропоезде. Словесная перепалка переросла в применение перцовки. Злоумышленник вышел из вагона вместе с оппонентом, оббежал его, развернулся и брызнул веществом в лицо пострадавшему. Второму потребовалась медицинская помощь.

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Прокуратура московского метрополитена взяла на контроль привлечение к ответственности нападавшего по статье о побоях.

В начале ноября в московском метрополитене произошел еще один конфликт. Молодой мужчина набросился на пенсионера с кулаками после словесной перепалки.