Эксклюзив 14 июня 2023, 11:38 Москвич ранил ножом жену и дочь и заперся в квартире в Южном Бутове Мужчина ранил ножом жену и дочь и забаррикадировался в квартире в Южном Бутове в Москве РИА «Новости»

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Мужчина напал с ножом на жену и дочь и забаррикадировался в квартире на юго-западе Москвы, сообщил источник «360».

На Южнобутовской улице в Москве мужчина, поссорившись с супругой, ранил ножом ее и дочь. После этого глава семейства заперся в квартире. Он вышел на балкон и высунулся из окна на шестом этаже, свесив ноги. Соседи вызвали полицию.

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Прибывшие на место представители экстренных служб вскрыли дверь. Пострадавших осмотрели медики. Причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

Источник уточнил, что мужчина в итоге сорвался с окна на балконе. Его реанимируют врачи скорой помощи.

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