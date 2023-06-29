Происшествия 29 июня 2023, 19:51 Москвич два дня просидел внутри бокса для ненужных вещей, не решившись позвать на помощь Московские спасатели освободили мужчину из бокса для приема вещей в Марьине РИА «Новости»

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Житель столицы застрял в боксе «Добрых вещей». Двое суток он стеснялся позвать на помощь, сообщил Telegram-канал департамента ГОЧСиПБ.

По данным ведомства, женщина сообщила в службу «112» о мужчине, застрявшем в боксе у дома № 52 на улице Перерва на юго-востоке Москвы. Прибывшие на место спасатели позвонили владельцу ящика, чтобы получить разрешение на вскрытие.

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Затем специалисты, срезав замок, освободили мужчину и дали ему воды. После этого спасенного передали полицейским.

Сам пострадавший объяснил, что два дня назад залез в бокс и застрял. Все это время он самостоятельно пытался выбраться, но ничего не вышло.

Ранее горожанам сообщили, что подмосковная Система-112 приняла около шести миллионов вызовов с начала года.