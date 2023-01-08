Эксклюзив 08 января 2023, 11:08 Москвич пригрозил взорвать дом из-за проблем с отоплением Источник «360»: мужчина пригрозил взорвать дом на западе Москвы из-за проблем с отоплением РИА «Новости»

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Житель одного из домов на улице Маршала Неделина в Москве заявил, что взорвет дом из-за проблем с отоплением, сообщил источник «360» в экстренных службах. Об угрозе теракта мужчина заявил по номеру 112.

По данным источника, во время звонка жилец дома уточнил, что взорвет дом, если в здании не проведут необходимые работы для подачи нормального отопления. Известно, что дом газифицирован.

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За подобный звонок мужчине может грозить уголовная ответственность. Все обстоятельства уточняются.

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