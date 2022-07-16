16 июля 2022, 13:00
Москвич пригрозил спрыгнуть с крыши Бутовского комбината
Источник «360»: мужчина пригрозил спрыгнуть с крыши Бутовского комбината в Москве
Мужчина забрался на крышу Бутовского комбината на юге Москвы и пригрозил спрыгнуть. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
Мужчину заметили на крыше здания на 2-й Мелитопольской улице, 4А. По этому адресу расположен Бутовский комбинат, на котором производят пенопласт и жидкое стекло.
По данным источника, мужчина пригрозил спрыгнуть с крыши. На место прибыли сотрудники всех оперативных служб.