Москвич пригрозил совершить самосожжение в квартире из-за семейной ссоры

Москвич, который облил себя бензином и пригрозил поджечь себя, решил это сделать после семейной ссоры. Он находится в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили «360» в пресс-службе МВД.

«В квартире жилого дома на улице Проходчиков мужчина угрожает причинить себе увечья, на место выехали полицейские и другие оперативные службы. Инциденту предшествовал бытовой семейный конфликт», — рассказали в пресс-службе.

Ранее ребенок позвонил в МЧС и заявил, что его отец угрожает совершить самосожжение.

На месте работают полицейские, спасатели и врачи.

Ранее школьник из Ханты-Мансийска случайно поджег елку возле магазина на центральной улице города. Его нашли благодаря записи с камер видеонаблюдения.