Москвич познакомился на сайте с пенсионеркой и обокрал ее

По данным газеты «Вечерняя Москва», пенсионерка обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Похититель вынес из ее квартиры 100 тысяч рублей и драгоценности.

Была обнаружена скрытая камера, которую похититель поместил в мягкую игрушку. С ее помощью он выяснил, где женщина хранит все ценности.

«Подозреваемый ранее был известен в криминальных кругах по прозвищу Басмач. Чтобы скрыть свое прошлое, он использовал поддельные документы и представлялся чужим именем», — рассказал Волк.

Подозреваемый задержан, на него завели уголовное дело. В его доме нашли часть похищенных у пенсионерки вещей.

Ранее воры обчистили фуру, груженную шоколадом. Грузовик в момент похищения стоял возле дома в Долгопрудном. Злоумышленники унесли сладостей на шесть миллионов рублей.