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    09 декабря 2020, 14:32

    Москвич познакомился на сайте с пенсионеркой и обокрал ее

    Дарья Морозова

    Задержан мужчина по подозрению в краже ценностей из квартиры пенсионерки в Москве. Женщина уточнила, что познакомилась с ним на сайте знакомств. Об этом сообщил МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

    По данным газеты «Вечерняя Москва», пенсионерка обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Похититель вынес из ее квартиры 100 тысяч рублей и драгоценности.

    Была обнаружена скрытая камера, которую похититель поместил в мягкую игрушку. С ее помощью он выяснил, где женщина хранит все ценности.

    «Подозреваемый ранее был известен в криминальных кругах по прозвищу Басмач. Чтобы скрыть свое прошлое, он использовал поддельные документы и представлялся чужим именем», — рассказал Волк.

    Подозреваемый задержан, на него завели уголовное дело. В его доме нашли часть похищенных у пенсионерки вещей.

    Ранее воры обчистили фуру, груженную шоколадом. Грузовик в момент похищения стоял возле дома в Долгопрудном. Злоумышленники унесли сладостей на шесть миллионов рублей.