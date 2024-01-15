Происшествия 15 января 2024, 17:15 Москвич пожаловался в полицию на YouTube-сериал с поющими в унитазе головами Regnum: полиция проверит YouTube-сериал Skibidi Toilet после жалобы москвича Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress

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Полиция начала проверку после жалобы москвича на YouTube-сериал под названием Skibidi Toilet, который изображает поющие в унитазе головы. Об этом сообщило агентство Regnum со ссылкой на источник.

Пожаловавшийся москвич выразил опасения относительно того, что данный сериал может оказывать негативное воздействие на несовершеннолетних зрителей.

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«После обращения полиция начала проверку и назначила сотрудника, который соберет материалы по заявлению», — рассказал собеседник агентства.

Сериал Skibidi Toilet стал регулярно выходить на YouTube-канале DaFuq?! Boom! с февраля 2023 года. Он представляет собой набор коротких роликов о человеческих головах, высовывающихся из унитаза и поющих фразу «Skibidi Dop Dop Yes Yes» из популярного интернет-мема. Сюжет каждой из серий строится приблизительно по одному сценарию: две расы воюют между собой, изобретая новое оружие. Некоторые видео посмотрели свыше 150 миллионов человек.

Создателем сериала является российский автор Алексей Герасимов, которого тоже могут привлечь к ответственности после полицейской проверки.

В ближайшее время Госдума также рассмотрит закон о запрете треш-стримов. Материалы будут проверять на наличие жестокости или преступлений на видео.