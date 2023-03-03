Эксклюзив 03 марта 2023, 06:31 Москвич пожаловался в полицию на таксиста-русофоба Таксист в Новой Москве выгнал пассажира и пригрозил терактами Unsplash

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В Новомосковском административном округе таксист пообещал устроить теракт и выгнал пассажира, а тот позвонил в полицию. Источник «360» рассказал, что это произошло в поселении Марушкинское.

В экстренные службы позвонили 3 марта после полуночи. Местный житель пожаловался на агрессивного бородатого таксиста на BMW. Во время поездки он сказал пассажиру, что не любит русских и пригрозил терактом, а потом высадил его. Тот потребовал передать информацию ФСБ.

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Ночью также в соцсетях появилась информация о взрыве в Коломне. Правоохранители, МЧС и сотрудники других экстренных служб выехали на место, чтобы найти источник громкого звука. Они осмотрели места, где могло случиться ЧП, но ничего не нашли. Объекты энергетической и газовой инфраструктуры в Подмосковье продолжили работать в штатном режиме.