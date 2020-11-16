Москвич пожаловался, что его избили водители автобусов

В Москве в районе Карамышевской набережной водители автобусов избили мужчину. По предварительной версии, он пытался попасть в парикмахерскую, но злоумышленники выгнали его оттуда.

«Я водитель. Проезжаю, вижу человек стоит там, говорит, что его избили водители автобуса. Была автобусная остановка, ничего такого на лице не заметил, крови не видел. Он попросил, чтобы я вызвал скорую», — рассказал собеседник «360».

В результате скорая его забрала. Что на самом деле произошло возле конечной остановки - пока остается неизвестным.

На прошлой неделе спецназ задержал в Иванове подозреваемого в избиении водителя КАМАЗа бейсбольной битой. Водителю Mitsubishi Lancer не понравился маневр грузовика и он догнал и вытащил его водителя из кабины. Пострадавший отметил, что его избили ногами и бейсбольной битой. После нападавший скрылся с места. Несколько дней назад нарушителя поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.