Эксклюзив 22 августа 2023, 17:59 Москвич потребовал компенсировать сгоревшие в Lamborghini 1,7 миллиона рублей Москвич потребовал компенсации из-за сгоревших в арендованной Lamborghini 1,7 млн рублей Телеканал «360»

Читать 360tv в

Житель столицы Кирилл Семенов, арендовавший спорткар Lamborghini у компании Moscow Dream Cars, потребовал у нее более 1,7 миллиона рублей, сгоревших внутри машины во время пожара. Об этом «360» рассказала юрист Ольга Лукманова, к которой пострадавший обратился за юридической помощью.

Пожар произошел 6 августа в центре Москвы. По словам Лукмановой, в момент пожара в Lamborghini находилось 3,7 миллиона рублей, которые принадлежали Семенову. Из этой суммы 2 миллиона сгорели частично и их возместил банк, а 1,7 миллиона рублей сгорели полностью.

В машине было 3 миллиона 700 тысяч рублей. Два миллиона он успел взять, они еще не до конца сгорели, их банк восстановил, а миллион семьсот тысяч сгорели полностью. Ольга Лукманова

По словам адвоката, незадолго до инцидента Семенов заметил техническую неисправность в машине и сообщил об этом владельцам. Он взял машину в аренду 4 августа. В этот же день загорелся датчик неисправности двигателя, и Семенов позвонил менеджеру компании, чтобы сообщить о проблеме. Тот ответил, что это нормально из-за жаркой погоды.

На следующий день машина заглохла. Семенов снова позвонил в компанию и сообщил о проблеме. Менеджер приехал, осмотрел машину и сначала дозаправил ее, а после решил «прикурить» аккумулятор. Он связался с дилером Lamborghini, который запретил подключать аккумулятор от другого автомобиля.

Позже менеджер Moscow Dream Cars сделал еще несколько звонков и сообщил Семенову, что ему разрешили «прикуривать» Lamborghini. Молодой человек сделал это, машина завелась, однако вскоре после этого произошел пожар.

Лукманова заявила о планах обратиться в суд, ведь в загоревшейся машине мог погибнуть и сам Семенов.

В судебном порядке будем взыскивать. Мы отправили претензию и будем подавать иск. Ольга Лукманова

Также выяснилось, что пожар в автомобиле, арендованной у Moscow Dream Cars, был не первой проблемой, с которой пришлось столкнуться. Юрист сообщила корреспонденту «360», что ее клиент не раз становился жертвой плохого техобслуживания взятых у компании машин.

Он ранее тоже брал у них автомобиль, у него диск чуть не отлетел. Он на протяжении четырех лет арендовал у них машины, и было три таких случая. Ольга Лукманова

Пользоваться услугами компании Семенов продолжал потому, что в столице не было других фирм, способных предоставить автомобили такого класса в аренду.

О том, что спортивный автомобиль Lamborghini вспыхнул в московском районе Хамовники, сообщалось 5 августа. Потушить иномарку смогли только пожарные.