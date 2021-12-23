Москвич поссорился с охранниками бара «Грязные танцы» и решил сжечь заведение

Мужчина повздорил с охранниками московского бара «Грязные танцы» и решил поджечь заведение. Его арестовали и возбудили против него дело по статье о хулиганстве.

Полицейские установили, что конфликт изначально возник среди посетителей бара, после чего мужчина вышел из него и вернулся уже с канистрой с бензином. Далее он разлил его перед входом и поджег. Полицию вызвали свидетели случившегося.

Главный подозреваемый попытался скрыться с места происшествия, но его задержали по горячим следам. Это оказался приезжий в возрасте 48 лет.

Сам поджигатель признался полиции, что разозлился из-за ссоры с охранниками. Он обиделся, что его «выкинули» из бара.

«Внутри бара зацепился с охранниками. Они меня чуть-чуть побили и выкинули. Ну, я обиделся, нашел канистру и поджег», — описал свои действия дебошир.

В Москве, как он рассказал, он работает на заправке, а в бар пришел просто отдохнуть — в одиночестве.