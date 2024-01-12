Происшествия 12 января 2024, 19:09 Москвич попытался вскрыть банкомат с восемью миллионами рублей Полиция задержала в Москве мужчину за попытку вскрыть банкомат с 8 млн рублей РИА «Новости»

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В центре Москвы правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который, предположительно, попытался взломать банкомат. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, полицейские в Тверском районе получили сигнал о сработавшей сигнализации в одной из кредитно-финансовых организаций на Лесной улице.

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Приехав по адресу, они задержали 39-летнего мужчину за попытку вскрыть банкомат с более чем восемью миллионами рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемому удалось руками открыть внешнюю дверцу терминала, но сейф внутри него он не успел отпереть.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью о попытке кражи. Мужчину отправили в изолятор.

Ранее москвич украл 18 миллионов рублей у компании, в которой проработал примерно три года. Для маскировки он решил надеть женские вещи, но это не помогло.