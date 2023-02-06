06 февраля 2023, 19:46
Москвич попытался украсть тело Ленина из Мавзолея
«Известия»: жителя Москвы задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
Москвича задержали при попытке проникнуть в Мавзолей. Как рассказал полицейским сам мужчина, он хотел украсть тело Ленина. Об этом сообщили «Известия».
Подозрительного посетителя Красной площади задержали в ночь на 6 февраля. Он подошел к Мавзолею и попытался открыть двери. Но его попытки сразу пресекли правоохранители. По их словам, он был пьян, вел себя странно, бредил и признался, что хотел выкрасть тело Ленина. Поэтому ему вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у него обострение психиатрического заболевания.
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Неудачливого похитителя госпитализировали. Он будет проходить принудительное лечение в столичной клинике.
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Причины своих действий задержанный объяснить не смог. Из прошедшего дня он помнит, как отправлялся к другу в один из подмосковных городов, а к вечеру оказался на Тверской улице с незнакомыми людьми. Все остальное стерлось из памяти мужчины.
Кремль
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