Происшествия 13 февраля 2024, 13:28 Москвич попытался пронести ружье в метро Мужчину задержали при попытке войти на станцию метро «Динамо» в Москве с ружьем РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали на станции метро «Динамо» подозреваемого в незаконном хранении и перевозке оружия. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«В вестибюле станции метро „Динамо“ Замоскворецкой линии при проведении досмотровых мероприятий полицейские задержали 23-летнего жителя столицы, у которого в чехле находился предмет конструктивно схожий с оружием», — заявил начальник УИиОС ГУ МВД Москвы Владимир Васенин

Реклама

Предварительно установлено, что изъятое имущество было изготовлено самодельным способом. Это гладкоствольное длинноствольное огнестрельное оружие, которое пригодно для стрельбы.

По данному факту дознанием стражи правопорядка возбудили уголовное дело. В отношении подозреваемого избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мужчина ограбил школьницу в московском метро.