Происшествия 05 сентября 2023, 21:51 Москвич попытался отрезать себе половой орган из-за ссоры с девушкой — СМИ Mash: москвич попытался отрезать половой орган после ссоры с возлюбленной Freepik

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Житель Западного Бирюлева попытался отрезать себе половой орган после разрыва отношений с возлюбленной, сообщил Telegram-канал Mash. По данным издания, молодому человеку оказали медицинскую помощь.

Мужчина решился на такой поступок после ссоры с подругой, которая решила разорвать отношения. Он заявил, что без нее ему «не нужно мужское достоинство», после чего достал нож и попытался лишить себя гениталий, отметили журналисты.

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Девушка не оценила поведение молодого человека и убежала из квартиры. Окровавленный молодой человек ринулся за ней. Соседи стали свидетелями случившегося и вызвали скорую помощь. Медики увезли пострадавшего в больницу, где ему диагностировали порез полового органа у основания.

В Хакасии 63-летнего мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима после того, как он справил нужду у гаражей. Оказалось, что рядом расположена детская площадка, и его обвинили в демонстрации гениталий несовершеннолетним.