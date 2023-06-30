Происшествия 30 июня 2023, 16:54 Москвич попал в больницу с отравлением после запрета жены пить алкоголь Shot: москвич попал в больницу с отравлением после запрета жены пить алкоголь РИА «Новости»

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Житель московского района Перово, которого супруга пыталась приучить к здоровому образу жизни, попал в больницу с отравлением. Это произошло после того, как она запретила мужу пить алкоголь, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, жена 66-летнего жителя столицы, беспокоясь о его здоровье, строго запретила ему пить алкогольные напитки. Выход из положения нашелся, когда мужчина обнаружил в домашней аптечке корвалол, в котором содержится этиловый спирт.

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Сердечные капли супруг употреблял весь вечер. Кончилось это вызовом бригады скорой помощи и госпитализацией. В больнице мужчине поставили диагноз «отравление барбитуратами».

Строгую жену допросили сотрудники полиции.

Ранее стало известно о том, что женщина из Белоруссии, приехавшая на заработки в Москву, отравилась пивом и впала в кому.