Эксклюзив 12 января 2023, 06:57 Москвич получил сильные ожоги из-за загоревшегося в подсобке мусора Мусор загорелся в Троицком округе Москвы, мужчина получил ожоги

Читать 360tv в

В Троицком административном округе Москвы произошел пожар. В подсобке загорелся мусор и разгерметизировалась труба горячего водоснабжения. Мужчина получил сильные ожоги, рассказал источник «360».

Возгорание случилось в рабочем поселке Киевский утром 12 января, диспетчерская служба приняла вызов в 05:52. Очевидцы сообщили, что в подвале прорвало трубу, а на улице на асфальте лежит человек — он обгорел. Экстренные службы выехали на место и нашли мужчину с ожогами второй, третьей и четвертой степени. Его отвезли в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Реклама

Они выяснили, что в подсобном помещении загорелся мусор и личные вещи, площадь пожара составила полтора метра. Из-за этого разгерметизировались трубы горячего водоснабжения, а мужчина пострадал.

Реклама

Утром в Москве также загорелся корабль. Спасателей вызвали на Северный речной вокзал в Химкинском водохранилище — открытый огонь заметили на надстройке пришвартованного буксира. Никто не пострадал.