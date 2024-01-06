Происшествия 06 января 2024, 20:49 Москвич получил серьезные ожоги лица, когда жарил шашлык во дворе дома Shot: москвич попытался пожарить шашлык во дворе и сжег лицо Freepik

Читать 360tv в

Попытка пожарить шашлык во дворе закончилась для москвича серьезными ожогами лица. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Житель Марьиной Рощи вместе с друзьями решил пожарить шашлык прямо во дворе жилого комплекса. Он вынес мангал во двор, положил угли, залил их жидкостью для розжига и поджег. Огонь опалил ему лицо. Мужчину госпитализировали с серьезными ожогами.

Реклама

В Челябинске девушка облила кипятком друзей на вечеринке у себя дома. Конфликт произошел после того, как гости в шутку подбросили на кухню хозяйки дымовую шашку, пока та готовила еду. После этого девушка взяла с плиты кастрюлю, вошла в комнату и выплеснула на гостей. Этот момент попал на видео. Пострадавшие молодой человек и девушка корчились от боли, но писать заявление на подругу не стали.