Москвич похитил Евангелие ради «приобщения к православию»

Пожилой москвич похитил Евангелие из храма Преображения Господня. Его действия попали на камеру видеонаблюдения. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как мужчина похитил книгу и скрылся. В тот момент его никто не видел: в помещении не было людей. В результате его все равно задержали. И возбудили уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Сотрудники уголовного розыска на проспекте 60-летия Октября задержали подозреваемого, им оказался 55-летний москвич. Мужчина пояснил, что позаимствовал книгу с целью приобщения к православной культуре. Похищенное изъято», — рассказали в ведомстве.

Во вторник стало известно, что у одного москвича украли девять миллионов рублей. По словам потерпевшего, трое грабителей настигли его, когда он остановился на светофоре. Они открыли багажник и вытащили конверт с крупной суммой денег. После этого неизвестные скрылись. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и выясняют подробности происшествия.