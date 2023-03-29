29 марта 2023, 10:23
Москвич погиб во время заплыва в бассейне в Южном Бутове
РЕН ТВ: мужчина погиб во время утреннего заплыва в бассейне в Москве
Тело мужчины обнаружили в бассейне в Южном Бутове, сообщил РЕН ТВ. По данным источника канала, посетитель скончался во время заплыва ранним утром.
ЧП произошло в бассейне на Веневской улице. Мужчина погиб около 05:30. Ему было 47 лет, добавил собеседник телеканала.
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Точные причины смерти москвича пока неизвестны. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Официально данные о гибели посетителя бассейна пока не подтверждали.
Полиция
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