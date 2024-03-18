Происшествия 18 марта 2024, 17:38 Москвич подобрал конверт с валютой на 780 тысяч рублей и подпал под следствие Мужчину заподозрили в краже 780 тысяч рублей, которые обронил прохожий в Москве РИА «Новости»

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В центре Москвы местный житель подобрал чужой конверт с деньгами. Против него возбудили уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, на улице Сивцев Вражек прохожил обронил конверт с валютой на сумму более 780 тысяч рублей. Проезжающий мимо автомобилист, заметив это, остановился и присвоил деньги себе. Владелец конверта обнаружил потерю и обратился за помощью к сотрудникам полиции.

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Правоохранителям удалось задержать 41-летнего подозреваемого в Измайловском проезде. Похищенную валюту изъяли у мужчины, вскоре деньги передадут законному владельцу.

Автомобилиста отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до шести лет колонии по уголовной статье о краже.

На Малой Пироговской улице в Москве прохожий помешал злоумышленнику украсть 46 миллионов рублей из припаркованной машины. Подозреваемого задержали и отправили на время следствия в изолятор.