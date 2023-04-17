17 апреля 2023, 06:51
Москвич по загадочной причине лишился руки на неработающей железнодорожной станции
Мужчине отсекло руку на железнодорожной станции Косино в Москве
В Москве спасли с железнодорожных путей мужчину, которому при невыясненных обстоятельствах отсекло руку. Его госпитализировали, сообщил источник «360».
Скорая помощь приехала на железнодорожную станцию Косино около 04:08. На путях обнаружили мужчину, который находился в сознании и истекал кровью — ему отсекло левую руку. Пострадавшего подняли на платформу, осмотрели и увезли в городскую клиническую больницу № 29 имени Н. Э. Баумана.
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Причину происшествия предстоит выяснить. По словам источника, поезда на путях не ходили из-за ремонтных работ, поэтому обстоятельства отсечения конечности остались загадкой.
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МЧС РФ
Москва 2023
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