04 июля 2023, 12:53
Москвич перепутал толстого кота с пантерой и вызвал спасателей
Baza: москвич перепутал сидевшего на крыше черного кота с пантерой и вызвал спасателей
Житель дома в Леонтьевском переулке в Москве вызвал спасателей из-за сидящей на крыше черной пантеры, сообщил Telegram-канал Baza. Впоследствии оказалось, что мужчина просто перепутал животное с упитанным котом.
Обеспокоенный житель столицы обратился в экстренные службы из-за большого черного животного на крыше соседнего дома, которого он изначально принял за пантеру. Однако приехавшие спасатели обнаружили на месте только крупного кота.
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МЧС РФ
Животные
Москва 2023
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