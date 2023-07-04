Происшествия 04 июля 2023, 12:53 Москвич перепутал толстого кота с пантерой и вызвал спасателей Baza: москвич перепутал сидевшего на крыше черного кота с пантерой и вызвал спасателей Freepik

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Житель дома в Леонтьевском переулке в Москве вызвал спасателей из-за сидящей на крыше черной пантеры, сообщил Telegram-канал Baza. Впоследствии оказалось, что мужчина просто перепутал животное с упитанным котом.

Обеспокоенный житель столицы обратился в экстренные службы из-за большого черного животного на крыше соседнего дома, которого он изначально принял за пантеру. Однако приехавшие спасатели обнаружили на месте только крупного кота.

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