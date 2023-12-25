Происшествия 25 декабря 2023, 19:08 Москвич отрубил девушке палец из-за расставания Baza: москвич отрубил девушке палец после того, как она заявила о расставании

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Жительница столицы решила расстаться с парнем, но во время серьезного разговора мужчина отрубил ей палец топором для мяса. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации СМИ, это произошло вечером 24 декабря, когда 30-летняя женщина решила сообщить своему 36-летнему бойфренду о расставании. Перед этим пара употребила крепкий алкоголь.

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Услышав, что девушка хочет уйти от него, разгневанный мужчина взял топор для рубки мяса и начал бродить по кухне. Его внимание привлек смартфон возлюбленной. Он занес орудие и хотел ударить по гаджету, но в это мгновение девушка решила взять его в руку. Удар холодного оружия пришелся ей по безымянному пальцу на левой руке.

В критическом состоянии пострадавшую доставили в медицинское учреждение, однако врачам не удалось сохранить палец. При этом девушка не стала писать заявление в полицию.

Ранее другая россиянка рассказала «360» об отношениях со своим мучителем, отрубившем ей кисть руки.