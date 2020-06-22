Москвич отдал бездомному 300 тысяч рублей

Бухгалтер шел по району Кузьминки, по пути к нему подошел мужчина и рассказал, что оказался в беде и не может вернуться домой. Сотрудник центра Бурденко решил помочь незнакомцу. Вместе они дошли до ближайшего банкомата, там он снял 300 тысяч рублей и отдал средства мужчине. После чего бродяга скрылся.

Позже бухгалтер понял, что его обманули. Он обратился в полицию в надежде вернуть свои сбережения. Сейчас правоохранители устанавливают личность незнакомца и выясняют все детали случившегося.