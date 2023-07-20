20 июля 2023, 11:32
Москвич обокрал стоматологическую клинику в центре столицы
Полиция задержала мужчину за кражу 1,8 млн рублей из стоматологической клиники в Москве
В центре Москвы полиция задержала 41-летнего мужчину. Его подозревают в краже 1,8 миллиона рублей из стоматологической клиники. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По информации ведомства, злоумышленник заранее вычислил, что в медучреждении хранится большая сумма денег. Он подобрал код от охранной системы и проник в помещение, а затем похитил 1,8 миллиона рублей.
Реклама
«В ходе обысков по месту проживания гражданина обнаружено и изъято 1,3 миллиона рублей. Остальное он потратил», — говорится в сообщении.
Против мужчины возбудили дело по части 4 статьи 158 («Кража») Уголовного кодекса Российской Федерации. Его заключили под домашний арест.
Ранее пассажира московского метро задержали за присвоение забытого телефона.
МВД РФ
Кражи
Москва 2023
Реклама
Реклама