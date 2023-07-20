Происшествия 20 июля 2023, 11:32 Москвич обокрал стоматологическую клинику в центре столицы Полиция задержала мужчину за кражу 1,8 млн рублей из стоматологической клиники в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В центре Москвы полиция задержала 41-летнего мужчину. Его подозревают в краже 1,8 миллиона рублей из стоматологической клиники. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По информации ведомства, злоумышленник заранее вычислил, что в медучреждении хранится большая сумма денег. Он подобрал код от охранной системы и проник в помещение, а затем похитил 1,8 миллиона рублей.

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«В ходе обысков по месту проживания гражданина обнаружено и изъято 1,3 миллиона рублей. Остальное он потратил», — говорится в сообщении.

Против мужчины возбудили дело по части 4 статьи 158 («Кража») Уголовного кодекса Российской Федерации. Его заключили под домашний арест.

Ранее пассажира московского метро задержали за присвоение забытого телефона.