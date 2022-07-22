Москвич обокрал магазин Олега Сироты и оставил прощальный «подарок»

Сырную лавку Олега Сироты в Москве ограбили. Злодей не просто вынес космическую сумму — 15 тысяч рублей, но и оставил владельцу подарок — свои экскременты. О неприятной ночи Сирота рассказал «360».

Олег Сирота с юмором отнесся к ситуации. Сказал, что «случилось страшное». Обидно ему не за 15 тысяч рублей, а за последствия, которые лежали на полу.

«Случилось страшное. Не просто украли выручку — 15 тысяч рублей, ограбили нашу торговую точку. Подло, ночью, вскрыв павильон. Самое страшное, что злодей еще и оскорбил, осквернил нашу точку — наложил там огромную кучу. Мы боимся, что это маньяк, какашечный вор! Грабит сырные лавки и оставляет там кучи! Как покупателя туда заводить?» — рассказал Сирота.

Владелец теперь хочет найти злодея и наказать. Камеры видеонаблюдения сняли вора. К счастью, процесс осквернения точки на видео не попал.