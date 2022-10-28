Москвич обманул перекупщиков iPhone на 200 млн рублей и сбежал | 360°

Происшествия 28 октября 2022, 20:01 Москвич обманул перекупщиков iPhone на 200 млн рублей и сбежал Аферист в Москве «заработал» почти 200 млн рублей на продаже iPhone перекупщикам РИА "Новости"

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В Москве задержали мошенника, которого подозревают в одной из самых крупных афер. Мужчина якобы смог собрать с желающих купить технику Apple около 200 миллионов рублей и сбежал, сообщало издание Life.

После ухода с рынка России крупных западных компаний единственной возможностью получать товары стал параллельный импорт, который раньше был под запретом. В июне появился закон, освобождающий импортеров от ответственности.

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Тогда москвич решил подзаработать на продаже техники Apple. Для этого он запустил на сайтах масштабную аферу с фейковыми смартфонами. Подозреваемый получив предоплату и покупал продукцию Apple у других «серых» продавцов по полной цене и отправлял ее своим клиентам. Потом к нему стали обращаться опытные перекупщики, которые стали заказывать крупные партии.

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Вскоре у жителя Москвы начались проблемы с поставкой товара — он стал приходил в неполной комплектации. Потом стали задерживаться оптовые партии. В октябре многие клиенты мошенника заподозрили неладное и стали искать его в надежде вернуть деньги. Кстати некоторым из них он был должен более 15 миллионов рублей. Потерпевшие стали писать заявления в полицию.

Москвич при этом не сбегал, а продолжал проводить видеоконференции с клиентами, обещая все уладить. Однако неделю назад мужчина в последний раз вышел в эфир и пропал. На днях стало известно о задержании подозреваемого, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее злоумышленники обманули жительницу Казани на 1,5 миллиона рублей. Женщина продала квартиру за 7,5 миллиона и перевела аферистам все средства.