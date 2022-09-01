Москвич несколько недель продержал в шкафу труп отца | 360°

Происшествия 01 сентября 2022, 02:46 Поделиться Telegram

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Viber Москвич несколько недель продержал в шкафу труп отца В московской квартире нашли труп пенсионера

Читать 360tv в

Жители дома на Судостроительной улице на юге Москвы несколько недель жаловались на трупный запах в доме. Когда они вызвали на место полицию, то выяснилось, что состоящий на учете в психоневрологическом диспансере сосед спрятал труп умершего отца и залил монтажной пеной. Как сообщил «Московский комсомолец», полиция начала расследования.

Жительница дома Ольга в беседе с «360» рассказала, что после появления неприятного запаха в квартире появились зеленые мухи.

«Я уже думала, может ко мне птица залетела и умерла. Весь балкон перебрала. Но запах не проходил», — поделилась она.

Ольга подчеркнула, что именно она вызвала полицию, так как вечером от неприятного запаха ей стало совсем плохо. Прибывшие на место участковый вызвал сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь в соседнюю квартиру.

По мнению Ольги, сосед решил так поступить с трупом отца, чтобы продолжать тратить его пенсию. Он получал деньги, как опекун.

«А сейчас он уже понял, что папы не будет, поэтому получать ему будет нечего. Это одна из версий, почему он все скрыл, так как реально понимал, что ему не на что будет существовать», — отметила женщина.

По ее словам, с престарелым отцом душевнобольного мужчину оставил его родной брат. Когда ему звонили и просили принять меры, он отказывался вмешиваться.

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