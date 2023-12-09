Происшествия 09 декабря 2023, 21:12 Москвич насильно запер медсестру в квартире Mash: прибывшую на вызов медсестру удерживали в квартире в Москве РИА «Новости»

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Житель Москвы запер в своей квартире медсестру, которая приехала к его матери на вызов. Женщина находилась «в заложниках», пока не вызвала полицию, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 8 декабря медсестру вызвали в квартиру на Солнцевский проспект, чтобы взять кровь у пожилой женщины. Пенсионерка не могла самостоятельно прийти в Центр молекулярной диагностики.

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После взятия анализов работник центра предложила три варианта оплаты — наличными, переводом или по QR-коду. После этого сын пенсионерки стал негодовать и преградил медсестре выход из квартиры.

Он подумал, что она специально не привезла с собой терминал. После этого мужчина отказался отдавать кровь матери и выпускать женщину из квартиры.

Пострадавшая смогла освободиться после прибытия полицейских. Теперь москвич может стать фигурантом уголовного дела по статье «Незаконное лишение человека свободы».

Ранее в Москве женщина закрыла врача в своей квартире на 4-м Вешняковском проезде и отказывалась ее выпускать.