Происшествия 18 сентября 2023, 22:44 Москвич на моноколесе сломал ногу пешеходу «Известия»: мужчина на моноколесе наехал на женщину и сломал ей ногу unsplash.com

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Мужчина на моноколесе наехал на ногу пешеходу на юго-западе Москвы. Об этом сообщил источник «Известий».

ДТП произошло 16 сентября на проспекте Вернадского. Житель столицы наехал на ногу женщине из Ростова. Пострадавшую госпитализировали с открытым переломом правой ноги. По факту случившегося проводится проверка.

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Госавтоинспекторы Москвы выявили порядка 3200 нарушений правил дорожного движения при езде на велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности. Большая часть происшествий пришлась на владельцев гироскутеров и электросамокатов.

Отдельное внимание госавтоинспекторы обратили внимание на курьеров служб доставки. За два дня проверки правоохранители остановили 1191 курьера, нарушившего ПДД.