Происшествия 10 июля 2023, 19:23 Москвич лишился миллиона рублей, положив их на крышу машины Baza: в Москве мужчина потерял подаренный миллион рублей, положив его на крышу авто istockphoto.com

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Житель столицы забыл конверт с деньгами на крыше машины и потерял миллион. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации СМИ, недавно женившийся 29-летний Михаил работает ведущим инженером в компании «Транснефть». Недавно, собираясь за город, он погрузил в машину вещи, а на крышу авто положил конверт с подаренным на свадьбу миллионом рублей. Забыв о нем, мужчинам сел за руль и уехал.

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Михаил вспомнил о деньгах только по приезде на дачу. Он предположил, что оставил миллион рублей дома, но в квартире их тоже не оказалось. Камеры наблюдения в жилом комплексе зафиксировали момент, как москвич кладет конверт на машину.

Крупную сумму супруги планировали потратить на ипотеку.

«Где теперь деньги, неясно. Но вполне возможно, что кто-то из соседей супругов недавно получил подарок судьбы», — подытожили авторы Telegram-канала.

Ранее москвич защитил прохожую от нападения и попал под следствие.