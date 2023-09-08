Эксклюзив 08 сентября 2023, 10:58 Москвич извинился перед русским народом после избиения прохожего Подозреваемый в избиении прохожего в Москве извинился перед русским народом

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Один из участников группового избиения прохожего в центре Москвы извинился перед русским народом. Подросток объяснил свое поведение личной неприязнью к оппоненту. Видеозапись с раскаяниями 17-летнего подростка находится в распоряжении «360».

«Искренне извиняюсь за содеянное. Приношу свои извинения перед русским народом, я не хотел никак его оскорбить. Мои слова были направлены на тех людей, с которыми у меня был конфликт, у меня была к ним личная неприязнь», — пояснил молодой человек.

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Он добавил, что его семья русская, а дед дошел до Берлина во время Великой Отечественной войны.

«Я ничего не имею против русского народа, я люблю свою страну и весь русский народ», — подчеркнул подросток.

Молодого человека на днях задержали по подозрению в нападении на незнакомца в центре Москвы. По версии следствия, ночью на улице Маросейка он вместе с приятелями распылил прохожему в лицо перцовый баллон. Затем нападавшие повалили жертву на асфальт и избили. Побои сопровождались оскорблениями и фразой: «Мы очистим город от русского быдла».

Мама подозреваемого также прокомментировала «360» поведение сына.

«Да, он совершил плохой поступок. И я это не покрываю и не поощряю. Но против русского народа мой сын не имеет ничего против. Он патриот своей страны. Он любит русский народ. Он любит страну в которой родился. По-другому быть не может», — заявила она.

Женщина отметила, что в видео русофобская фраза адресовалась конкретно одному человеку, который оскорбил и угрожал ее сыну, когда тот, в шуточной форме подошел к незнакомцу и спросил у него сигарету на английском языке.

СК возбудил уголовное дело о хулиганстве после нападения на прохожего в центре Москвы.