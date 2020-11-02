Москвич избил свою пожилую мать и сбросил ее с балкона
Все случилось в Москве. Пенсионерку ночью доставили в отделение реанимации с переломом шейного отдела позвоночника, закрытым неосложненным компрессионным переломом позвоночника, переломом костей носа со смещением, переломом ног, сообщил источник «360» в правоохранительных органах.
Сотрудники полиции выяснили, что мужчина из-за личной неприязни начал избивать свою мать ногами и руками, а после сбросил ее с балкона, который находится на втором этаже. Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. В каком состоянии находится женщина, пока неизвестно.
В конце сентября житель Саратова жестоко забил отца топором и покалечил родственников. Все произошло во время семейного застолья. Теперь его отправят на принудительное лечение в психбольницу.