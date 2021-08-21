Москвич избил соседа и сбил его собаку

Житель Москвы поссорился с соседями и затеял драку. После этого мужчина сбил принадлежащую им собаку. Полиция возбудила уголовное дело.

Конфликт между семейной парой и живущим рядом с ней москвичом произошел на западе столицы — в Можайском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Заявление в полицию подала местная жительница. Женщина рассказала, что неадекватный сосед сначала угрожал ее мужу, несколько раз ударил оппонента и сбил собаку супругов.

Полиция возбудила дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Сотрудники правоохранительных органов опросили подозреваемого. От прохождения медосвидетельствования на алкоголь и наркотики он отказался. В отношении москвича составили административный протокол.

Материалы проверки в отношении мужчины по факту наезда на животное и оставления места ДТП направят в окружной батальон ДПС УВД для привлечения его к ответственности в соответствии с законодательством.