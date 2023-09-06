06 сентября 2023, 17:31
Москвич избил друга за отказ дать денег в долг
Shot: двое мужчин подрались на северо-востоке Москвы из-за отказа дать в долг
В районе Северное Медведково в Москве произошел конфликт между двумя мужчинами из-за отказа одного из них дать в долг. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным канала, во время прогулки 36-летний житель Шокальского проезда попросил денег в долг у своего приятеля. Однако тот ему отказал. Обидевшись, мужчина набросился на друга с кулаками и избил.
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Прохожие вызвали полицию. Когда прибывшие на место происшествия полицейские обратились к пострадавшему, тот начал говорить, что просто упал и ушибся о бордюр.
Однако сотрудники полиции не поверили ему и начали проверку. Они допросили свидетелей и вычислили нападавшего.
Ранее МВД опубликовало видео массовой драки школьников со стрельбой в Махачкале. Конфликт из потасовки перерос в стрельбу.
Драки
Москва 2023
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