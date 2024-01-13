Происшествия 13 января 2024, 13:51 Москвич из-за плохого настроения разнес турникет в метро Прокуратура Москвы: мужчина разбил турникет на станции метро «Яхромская»

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В московской подземке на станции «Яхромская» зафиксировали акт вандализма. Там пассажир разбил створку турникета, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры и показали видео с действиями хулигана.

В ведомстве уточнили, что пассажир, выходя из вестибюля на «Яхромской», специально пнул ногой по закрытой правой стеклянной дверце турникета. От удара створка разбилась вдребезги.

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Правоохранители благодаря записям с камер видеонаблюдения задержали 28-летнего ранее судимого мужчину. По его словам, он разнес турникет, будучи в плохом настроении.

Его действия попали под статью о вандализме. Жителя столицы планируют привлечь к уголовной ответственности, а также обязать возместить ущерб метрополитену.

Недавно молодой человек, не желая оплачивать проезд, выбил руками створку турникета на станции метро «Царицыно» в Москве. Его удалось быстро найти по камерам видеонаблюдения.