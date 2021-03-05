Москвич 17 лет жил с пулей в глазу

Житель Москвы Алексей Алферов пошел ко врачу и рассказал, что 17 лет живет с пулей в глазу. Об этом сообщил Mash.

По данным «Экспресс-газеты», мужчина отлично знал, что в его организме снаряд. По его словам, он попал туда еще когда Алферов был студентом и жил в общежитии. Это произошло, когда его знакомый разбирал пневматический пистолет и нечаянно нажал на курок. Оружие выстрелило и пуля попала молодому человеку в глазницу.

Алефров не пошел к врачу, так как это много лет ему не мешало. Позже он все же посетил хирурга, но тот заявил, что если жалоб нет, то и делать ничего не надо. Теперь ему будут делать операцию.