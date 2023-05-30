Происшествия 30 мая 2023, 19:21 Московскую школьницу госпитализировали после падения на нее черствого хлеба Пятиклассницу в Москве госпитализировали после падения на нее черствого хлеба РИА «Новости»

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В Москве школьник сбросил кусок черствого хлеба с десятого этажа жилого дома на знакомую девочку. Ее отвезли в больницу с травмой головы, сообщил «МК».

На днях 11-летняя школьница общалась с подругой около своего дома на улице Паромная. В это время мимо них пробежал ровесник с младшим братом и другом. До этого он всячески издевался над девочкой, говорил гадости и плевал в ее сторону.

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Мальчики зашли в подъезд высотки и из окна десятого этажа выкинули черствую лепешку прямо на голову пятикласснице. Пострадавшую увезли в больницу, медики зафиксировали ушиб головы.

Других подробностей пока нет. Обращались ли родители травмированной девочки в правоохранительные органы — неизвестно.

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